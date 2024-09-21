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Россиян предупредили о быстром распространении нового штамма коронавируса

17:03
  • суббота
  • 21 сентября 2024

За ростом заболеваемости следят в Роспотребнадзоре

В мире быстро распространяется новый штамм коронавируса под названием ХЕС. Специалисты Роспотребнадзора отслеживают ситуацию с этим подвидом вируса, который был выявлен в Германии в июне этого года.

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Как сообщили в ведомстве, симптомы ХЕС схожи с подвариантами омикрона. Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией.

XEC представляет собой рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы при заражении – повышение температуры тела, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

В сентябре Роспотребнадзор сообщал о росте заболеваемости коронавирусом. При этом в ведомстве не планировали вводить каких-то особых мер в связи с этим.

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