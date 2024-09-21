Москва продолжает выделять землю инвесторам для масштабных проектов

Подробности сообщил Сергей Собянин
С начала этого года столичные власти предоставили инвесторам около 220 гектаров земли для реализации масштабных проектов. Как сообщил Сергей Собянин, это почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.
18 участков под застройку выделено в Новой Москве. К примеру, рядом со строящейся станцией метро "Корниловская" возведут многофункциональный комплекс.
В Раменках будет построен центр дополнительного образования. В Хорошёво-Мнёвниках - дворец спорта с хоккейным полем.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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