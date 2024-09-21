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Москва продолжает выделять землю инвесторам для масштабных проектов

18:42
  • суббота
  • 21 сентября 2024

Подробности сообщил Сергей Собянин

С начала этого года столичные власти предоставили инвесторам около 220 гектаров земли для реализации масштабных проектов. Как сообщил Сергей Собянин, это почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.

18 участков под застройку выделено в Новой Москве. К примеру, рядом со строящейся станцией метро "Корниловская" возведут многофункциональный комплекс.

В Раменках будет построен центр дополнительного образования. В Хорошёво-Мнёвниках - дворец спорта с хоккейным полем.

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