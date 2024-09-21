Путин отметил важность отношений с Арменией

Президент направил в Ереван поздравление с Днём независимости

Владимир Путин заявил о важности развития отношений с Арменией. Президент поздравил премьер-министра Армении с Днём независимости страны, сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

Дальнейшее развитие дружественных, союзнических отношений и конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов.

Путин пожелал Пашиняну здоровья и успеха, а гражданам Армении - счастья и благополучия.

Отношения Москвы и Еревана переживают непростой период. Недавно Никол Пашинян объявил о замораживании отношений с ОДКБ, но покидать организацию Армения пока не намерена.

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