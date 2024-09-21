ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С 12 октября в Москве заработают новые выделенные полосы

22:44
  • суббота
  • 21 сентября 2024

Сократится время в пути

Почти 13,5 километра выделенных полос появится в четырёх округах Москвы. Они заработают с 12 октября, сообщает портал мос.ру.

В Москве появились новые выделенные полосы
Новые выделенные полосы заработают в Москве с 23 ноября

По выделенным полосам движется городской пассажирский транспорт. Они помогают сократить время в пути для пассажиров в среднем в три раза.

"Мы стремимся сделать поездки безопаснее и комфортнее, как поручил Сергей Собянин", - сказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Выделенные полосы заработают в Тверском, Пресненском, Нижегородском районах, в Северном Тушине, Филимонковском и в Коммунарке. С января этого года в Москве открыли 17 выделенных полос общей протяженностью почти 13 километров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Выделенная полоса для общественного транспорта
Выделенная полоса для общественного транспорта
Выделенные полосы
Выделенные полосы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.