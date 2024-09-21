С 12 октября в Москве заработают новые выделенные полосы

Сократится время в пути

Почти 13,5 километра выделенных полос появится в четырёх округах Москвы. Они заработают с 12 октября, сообщает портал мос.ру.

По выделенным полосам движется городской пассажирский транспорт. Они помогают сократить время в пути для пассажиров в среднем в три раза.

"Мы стремимся сделать поездки безопаснее и комфортнее, как поручил Сергей Собянин", - сказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Выделенные полосы заработают в Тверском, Пресненском, Нижегородском районах, в Северном Тушине, Филимонковском и в Коммунарке. С января этого года в Москве открыли 17 выделенных полос общей протяженностью почти 13 километров.

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