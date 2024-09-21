На Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки беспилотников

Никто не пострадал

Власти Краснодарского края объявили локальный режим ЧС в Тихорецком районе. Это – вынужденная мера для того, чтобы оперативно решать вопросы помощи людям после атаки украинских беспилотников.

Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, сейчас населению ничего не угрожает. Однако требуется время, чтобы провести полную проверку территории.

Он отметил, что для более комфортных условий из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы. Кто-то поехал к родственникам.

В ночь на 21 сентября в Тихорецком районе Краснодарского края силами ПВО и РЭБ были нейтрализованы два беспилотника противника. Обломки одного из аппаратов привели к пожару на объекте со взрывоопасными предметами. Началась детонация. Более тысячи жителей пришлось срочно эвакуировать.

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