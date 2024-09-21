Украинский дрон повредил линию электропередачи под Белгородом

Несколько сёл остались без света

Беспилотник ВСУ повредил линию электропередачи в селе Тишанка Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, без света остаются сёла Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.

Сегодня украинские дроны атаковали Тихорецкий район Краснодарского края. Там из-за пожара с детонацией взрывоопасных предметов пришлось эвакуировать в пункты временного размещения более тысяч человек. В районе введён режим ЧС.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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