Противник отступает

Российские военные активно теснят террористические подразделения ВСУ, которые вторглись в Курскую область. С воздуха боевиков ежедневно атакуют истребители.

Экипажи Су-34 нанесли удар по скоплению бронетехники и живой силы противника авиабомбами с универсальным модулем планирования. Это позволило лётчикам работать на безопасном удалении от неприятеля. Разведка подтвердила все заданные цели были успешно поражены.

Минобороны распространило кадры работы операторов беспилотников. Они в круглосуточном режиме ведут корректировку огня артиллерии и видеофиксацию огневого поражения вражеских позиций, осуществляют разведку и наносят точные удары по выявленным целям неонацистов, сообщает "ТВ Центр".

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