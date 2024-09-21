Начальник отдела Центра "Лидер" МЧС погиб в Курской области

Сапёру было 46 лет

Начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" МЧС России Вячеслав Цоффка погиб в Курской области при исполнении служебного долга. В пресс-службе ведомства уточнили, что офицер погиб при разминировании. Ему было 46 лет.

Сапёр не раз принимал участие в гуманитарных разминированиях на территории России и за её пределами. Цоффка обезвредил около десяти тысяч мин и других взрывоопасных предметов. Он был награждён орденом Мужества за свои заслуги.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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