Замоскворецкий суд Москвы принял такой вывод в ответ на иск Макаревича из-за признания его иноагентом
Андрей Макаревич* осуществляет политическую деятельность в интересах Украины.
Замоскворецкий суд Москвы принял такой вывод в ответ на иск Макаревича из-за признания его иноагентом.
Также в суде отметили, одной из причин признания музыканта иноагентом стали его слова о причастности российской армии и Владимира Путина к военным преступлениям. Сам же артист считает, что внесение в реестр иноагентов унижает его человеческое достоинство.
*Признан в РФ иноагентомВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram