Замоскворецкий суд Москвы принял такой вывод в ответ на иск Макаревича из-за признания его иноагентом

Андрей Макаревич* осуществляет политическую деятельность в интересах Украины.

Замоскворецкий суд Москвы принял такой вывод в ответ на иск Макаревича из-за признания его иноагентом.

Также в суде отметили, одной из причин признания музыканта иноагентом стали его слова о причастности российской армии и Владимира Путина к военным преступлениям. Сам же артист считает, что внесение в реестр иноагентов унижает его человеческое достоинство.

*Признан в РФ иноагентом

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