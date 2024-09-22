Ливан нанёс массированный ракетный удар по Израилю

Выпущено более ста ракет

На Ближнем Востоке - новый виток эскалации. Армия обороны Израиля зафиксировала утром запуск 105 ракет из Ливана. Накануне под обстрелом оказалась израильская авиабаза Рамат-Давид и несколько городов на севере, в том числе порт Хайфы.

В "Хезболле" заявили, что это стало ответом на атаки Тель-Авива на юг Ливана, где погибли мирные жители. По данным ЦАХАЛ, там было поражено около трёхсот военных объектов, среди которых были мобильные ракетные установки.

Из-за обострения ситуации Госдеп США рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Ливан, поскольку возможна отмена коммерческих авиарейсов.

На этом фоне в Тель-Авиве прошла новая масштабная акция протеста. С требованием прекратить огонь и освободить заложников вышли сотни тысяч израильтян. На улицах вновь вспыхнули костры, не обошлось без стычек с полицией.

Недовольство граждан вызывает то, что власти отодвинули конфликт между Израилем и ХАМАС на второй план, акцент смещён на противостояние с Ливаном, сообщает "ТВ Центр".

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