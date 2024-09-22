ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ливан нанёс массированный ракетный удар по Израилю

10:04
  • воскресенье
  • 22 сентября 2024

Выпущено более ста ракет

На Ближнем Востоке - новый виток эскалации. Армия обороны Израиля зафиксировала утром запуск 105 ракет из Ливана. Накануне под обстрелом оказалась израильская авиабаза Рамат-Давид и несколько городов на севере, в том числе порт Хайфы.
Россия предупредила о последствиях израильской атаки на Ливан

В "Хезболле" заявили, что это стало ответом на атаки Тель-Авива на юг Ливана, где погибли мирные жители. По данным ЦАХАЛ, там было поражено около трёхсот военных объектов, среди которых были мобильные ракетные установки.

Из-за обострения ситуации Госдеп США рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Ливан, поскольку возможна отмена коммерческих авиарейсов.

На этом фоне в Тель-Авиве прошла новая масштабная акция протеста. С требованием прекратить огонь и освободить заложников вышли сотни тысяч израильтян. На улицах вновь вспыхнули костры, не обошлось без стычек с полицией.

Недовольство граждан вызывает то, что власти отодвинули конфликт между Израилем и ХАМАС на второй план, акцент смещён на противостояние с Ливаном, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Последствия ракетного удара по Израилю
Последствия ракетного удара по Израилю
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.