Прежние подачки уже заканчиваются

Киев назвал сумму на вооружение и оснащение ВСУ - 150 миллиардов долларов. Не уточнив, правда, за какой период, и тут же попросил добавки: не хватает. За подачками Владимир Зеленский вылетел в США. Там у него запланированы большие гастроли. И это, вероятнее всего, последний шанс убедить американцев напрямую ввязаться в конфликт.

"Зеленский, очевидно, сообщит Байдену о своем волшебном плане, чтобы вернуть Украине все территории. Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине. Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне", - предположил экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман.

Министр обороны Украины сдал всех кураторов режима с потрохами: они и так давным-давно - прямые участники конфликта. Марионеточный Киев каждый удар согласовывает с настоящими хозяевами поставляемого оружия.

"Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши западные партнёры были в курсе этого. Если надо получить парламентское соглашение или Министерства обороны, это их внутренний вопрос, ждём, пока дадут разрешение", - признался Рустем Умеров.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, при котором ФРГ была процветающим и суверенным государством, призвал к переговорам с Россией, поскольку этот конфликт не может быть решен с помощью военных средств. Несогласным порекомендовал заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера - все потерпели неудачу, напомнил политик.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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