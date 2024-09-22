Эскалация на Ближнем Востоке перерастает в полномасштабную войну

Ливан и Израиль обменялись ударами

Этой ночью движение "Хезболла" атаковало военные заводы Израиля в ответ на теракты на территории Ливана. По северной части еврейского государства выпустили более ста снарядов. ЦАХАЛ прошлым вечером тоже бомбил Ливан. Пресс-служба сообщает об успешном поражении ракетных установок. И всё это на фоне новых ожесточённых протестов и беспорядков в

В Бейруте число погибших после этой атаки выросло до 45 человек. Ракеты в сторону Израиля из Ливана летели до утра. Хвалёный "Железный купол" остановить всё не смог. В северном пригороде Хайфы зафиксировали попадание.

Всю ночь на улицах горели автомобили. У людей паника. Со времён обострения палестино-израильского конфликта так беззащитно израильтяне себя ещё не чувствовали. За ночь сирены тревоги срабатывали 11 раз в различных районах на севере страны. Данных о пострадавших пока не поступало.

У простых израильтян другие требования к правительству. Накануне тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива с требованием пойти на соглашение о прекращении огня для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

Но власти продолжают эскалацию. В ответ на ночной обстрел со стороны Ливана военные Израиля пришли в офис арабского телеканала Al Jazeera в столице Палестины Рамалле и потребовали его закрыть. Журналистам дали 10 минут, чтобы забрать из здания свои личные вещи.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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