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Путин поздравил президента Туркмении с днём рождения

11:32
  • воскресенье
  • 22 сентября 2024

Президент России направил телеграмму Сердару Бердымухамедову

Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днём рождения. В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, глава государства отметил, что в нашей стране Бердымухамедова знают как последовательного сторонника развития отношений углублённого стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном.

Путин также выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы по актуальным вопросам. Российский лидер пожелал своему туркменскому коллеге крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Сердар Бердымухамедов занимает пост президента Туркменистана с 19 марта 2022 года. Сегодня ему исполнилось 43 года.

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