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Собянин рассказал о выпуске высокотехнологичной продукции в Москве

13:32
  • воскресенье
  • 22 сентября 2024

Работают площадки в индустриальном парке "Руднёво"

Десять производителей высокотехнологичной продукции получили статус резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" с начала текущего года. Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Три компании зарегистрированы в индустриальном парке "Руднёво", где развивают отрасль беспилотных авиационных систем. Ещё столько же - на площадке "Печатники", они ускорят внедрение электротранспорта в городе.

Четыре предприятия работают в Алабушево. Одно из них -  крупная фармкомпания, которая создаст свыше 1 100 рабочих мест. Мэр подчеркнул: для резидентов особой экономической зоны действуют специальный налоговый режим и значительные льготы.

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