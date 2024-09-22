Мощные ливни затопили южнокорейские города

В Японии тоже прошли сильные дожди

В Южной Корее устраняют последствия ливней, которые привели к масштабному наводнению. В эпицентре оказался Пусан - второй по величине город страны. За считаные часы выпало 270 миллиметров осадков. Улицы ушли под воду. Дорожное полотно размыло, образовалось множество провалов до десяти метров глубиной. Туда падали даже грузовики.

Наводнение и в Японии. Там ищут шесть человек - они пропали без вести. Один житель погиб. Предупреждение о погодной опасности объявлено в испанской Каталонии. Ливни затопили тоннели и дороги.

В Москве до конца сентября сильных осадков не будет. Возможен лишь небольшой дождь. Сегодня в мегаполисе похолодало, но по-прежнему солнечно. Ночью не исключены первые заморозки, сообщает "ТВ Центр".

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