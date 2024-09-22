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Мощные ливни затопили южнокорейские города

14:17
  • воскресенье
  • 22 сентября 2024

В Японии тоже прошли сильные дожди

В Южной Корее устраняют последствия ливней, которые привели к масштабному наводнению. В эпицентре оказался Пусан - второй по величине город страны. За считаные часы выпало 270 миллиметров осадков. Улицы ушли под воду. Дорожное полотно размыло, образовалось множество провалов до десяти метров глубиной. Туда падали даже грузовики.

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Наводнение и в Японии. Там ищут шесть человек - они пропали без вести. Один житель погиб. Предупреждение о погодной опасности объявлено в испанской Каталонии. Ливни затопили тоннели и дороги.

В Москве до конца сентября сильных осадков не будет. Возможен лишь небольшой дождь. Сегодня в мегаполисе похолодало, но по-прежнему солнечно. Ночью не исключены первые заморозки, сообщает "ТВ Центр".

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