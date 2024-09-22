Индустрия красоты для животных набирает обороты

Цены кусаются

Фитнес-центр для собак и кошек. Окрашивание шерсти и фирменные стрижки, и даже брекеты для исправления прикуса в ветеринарной стоматологии. Все эти услуги стремительно набирают популярность.

Индустрия красоты готова сделать всё, чтобы домашние питомцы чувствовали себя отлично и выглядели на все сто. Иногда для этого есть медицинские показания, а иногда дело лишь в удовлетворении амбиций хозяев.

Как найти тонкую грань между первым и вторым? И зачем из бульдога делать леопарда - разбиралась Татьяна Сидорова (смотрите видео).

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