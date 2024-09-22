Собянин рассказал о деятельности волонтёров в Москве

С каждым годом их становится больше
Более 111 тысяч москвичей присоединились к волонтёрскому движению в этом году, сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что всего в добровольческой деятельности в столице участвуют свыше 1,31 миллиона жителей.
Они помогают благотворительным фондам, приютам для животных, трудятся в музеях, больницах и социальных домах.
Все подробности о том, как стать волонтёром, можно найти на сайте mosvolonter.ru.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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