Собянин рассказал о деятельности волонтёров в Москве

С каждым годом их становится больше

Более 111 тысяч москвичей присоединились к волонтёрскому движению в этом году, сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что всего в добровольческой деятельности в столице участвуют свыше 1,31 миллиона жителей.

Они помогают благотворительным фондам, приютам для животных, трудятся в музеях, больницах и социальных домах.

Все подробности о том, как стать волонтёром, можно найти на сайте mosvolonter.ru.

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