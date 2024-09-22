В Подмосковье подвели итоги конкурса "Земля талантов"

Мероприятие организовано при поддержке КПРФ

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества "Земля талантов" подводит итоги состязания. Церемония награждения и гала-концерт проходят сегодня в Подмосковье.

В составе жюри - звёзды отечественной эстрады, хореографы, композиторы, актёры. Тематика сезона посвящена Году семьи. Конкурс охватил более 45 российских регионов, в том числе и новые субъекты Федерации.

Впервые в состязании приняли участие представители Казахстана и Белоруссии. Организовано мероприятие при поддержке КПРФ, сообщает "ТВ Центр".

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