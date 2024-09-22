Собянин поздравил московских школьников с победой на астрономической олимпиаде

Москвичи завоевали пять золотых медалей

Сергей Собянин поздравил московских школьников с прекрасными результатами на Открытой международной астрономической олимпиаде. Мэр сообщил, что москвичи взяли пять золотых медалей в составе команды России.

Больше всего баллов набрала Екатерина Чуркина из школы №179. Она признана абсолютной победительницей соревнования. Золотые медали завоевали также Марк Яковлев, Ольга Карасёва, Дмитрий Тимофеев и Егор Леденев.

Олимпиада прошла на Федеральной территории "Сириус", туда съехались участники из 20 стран. Свои знания и умения надо было продемонстрировать в наблюдательном, практическом, теоретическом и экспресс турах.

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