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Москвичей предупредили о самой холодной ночи в сезоне

22:41
  • воскресенье
  • 22 сентября 2024

Ожидаются первые заморозки

Ночь с 22 на 23 сентября в столичном регионе будет самой холодной в сезоне. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптики предупредили москвичей о сильной жаре

После летней жары в сентябре москвичей ждут первые осенние заморозки. Столбики термометров опустятся до минус одного градуса, а по данным Гидрометцентра России, местами будет до минус четырёх.

Днём в понедельник ожидается от плюс 13 до плюс 18 градусов, такая температура соответствует климатической норме. Сухая и относительно тёплая погода продержится в Москве до 26 сентября.

Москвичи назвали нынешний сентябрь четвёртым месяцем лета. В этом году первый месяц календарной осени в столичном регионе выдался чрезвычайно сухим и тёплым, а в некоторые дни даже жарким. Последний дождь в Москве был 23 августа, ближайший ожидается в конце следующей недели.

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