Неадекватный молодой человек разгромил могилу Маслякова

С ним беседуют в полиции

Молодой человек 2004 года рождения в неадекватном состоянии разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Как сообщили в региональном главке МВД, дебошира доставили в отдел полиции.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором молодой человек громит могилу бессменного ведущего КВН. Он зачем-то снял с погоста большой деревянный крест и отнёс его в сторону, после чего разбросал цветы.

Ведущий "Клуба весёлых и находчивых" Александр Масляков умер 8 сентября. Ему было 82 года. В последние месяцы Масляков очень плохо себя чувствовал и редко появлялся на публике.

Похоронили Маслякова на Новодевичьем кладбище 11 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram