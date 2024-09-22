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Неадекватный молодой человек разгромил могилу Маслякова

20:59
  • воскресенье
  • 22 сентября 2024

С ним беседуют в полиции

Молодой человек 2004 года рождения в неадекватном состоянии разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Как сообщили в региональном главке МВД, дебошира доставили в отдел полиции.

Умер Александр Масляков
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Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором молодой человек громит могилу бессменного ведущего КВН. Он зачем-то снял с погоста большой деревянный крест и отнёс его в сторону, после чего разбросал цветы. 

Ведущий "Клуба весёлых и находчивых" Александр Масляков умер 8 сентября. Ему было 82 года. В последние месяцы Масляков очень плохо себя чувствовал и редко появлялся на публике.

Похоронили Маслякова на Новодевичьем кладбище 11 сентября.

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