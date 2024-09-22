Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома

Байден пока не дал разрешение Киеву использовать американское оружие для ударов вглубь России. Об этом в воскресенье, 22 сентября, он заявил, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

Владимир Путин в сентябре отметил, применение Украиной западного оружия большой дальности для ударов по РФ будет значить прямое участие НАТО в боевых действиях и Москва будет вынуждена реагировать исходя из создаваемых угроз.

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