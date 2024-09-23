ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России продвигаются на всех основных направлениях в зоне спецоперации

08:29
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Попытки ВСУ контратаковать провалились

В зоне СВО российские войска продвигаются практически на всех основных направлениях, сообщает Минобороны. Попытки ВСУ контратаковать провалились. Наши штурмовые отряды уверенно идут вперед. В общей сложности за сутки ликвидированы порядка двух тысяч боевиков ВСУ. Российские средства ПВО сбили более 10 ракет и авиабомб, а также около 100 дронов противника.

Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт" продолжают бить врага в зоне ответственности группировки "Запад". В прицеле наших артиллеристов - огневые точки, техника и живая сила противника. Работают бойцы круглосуточно. Данные поставляет разведка, которая выявляет замаскированные позиции ВСУ, склады боеприпасов и опорники. На подготовку к атаке расчеты тратят всего несколько минут. Корректировка целей идет с помощью беспилотников. Интенсивность стрельбы орудий высокая. Затишье между выстрелами минимальное. После ударов по врагу артиллеристы быстро меняют место дислокации, не давая противнику возможность обнаружить себя.

На донецком направлении экипажи реактивных систем залпового огня "Град", используя эффект неожиданности, нанесли точный удар по опорному пункту ВСУ. Противник был уничтожен. РСЗО, как правило, сразу накрывает определенный периметр. Это позволяет поражать рассредоточенные силы радикалов. Бьют "Грады" также по фортификационным сооружениям, позициям вражеской артиллерии и другим военным объектам неприятеля, выполняя боевые задачи на отлично.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.