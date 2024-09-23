Попытки ВСУ контратаковать провалились

В зоне СВО российские войска продвигаются практически на всех основных направлениях, сообщает Минобороны. Попытки ВСУ контратаковать провалились. Наши штурмовые отряды уверенно идут вперед. В общей сложности за сутки ликвидированы порядка двух тысяч боевиков ВСУ. Российские средства ПВО сбили более 10 ракет и авиабомб, а также около 100 дронов противника.

Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт" продолжают бить врага в зоне ответственности группировки "Запад". В прицеле наших артиллеристов - огневые точки, техника и живая сила противника. Работают бойцы круглосуточно. Данные поставляет разведка, которая выявляет замаскированные позиции ВСУ, склады боеприпасов и опорники. На подготовку к атаке расчеты тратят всего несколько минут. Корректировка целей идет с помощью беспилотников. Интенсивность стрельбы орудий высокая. Затишье между выстрелами минимальное. После ударов по врагу артиллеристы быстро меняют место дислокации, не давая противнику возможность обнаружить себя.

На донецком направлении экипажи реактивных систем залпового огня "Град", используя эффект неожиданности, нанесли точный удар по опорному пункту ВСУ. Противник был уничтожен. РСЗО, как правило, сразу накрывает определенный периметр. Это позволяет поражать рассредоточенные силы радикалов. Бьют "Грады" также по фортификационным сооружениям, позициям вражеской артиллерии и другим военным объектам неприятеля, выполняя боевые задачи на отлично.

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