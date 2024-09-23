Замаскированные позиции неприятеля удалось обнаружить с помощью беспилотника самолетного типа и квадрокоптера

В приграничных районах Курской области российские войска продолжают освобождать захваченные украинскими боевиками территории.

Морские пехотинцы группировки "Север" захватили укрепрайон ВСУ и уничтожили технику и живую силу противника вблизи населенных пунктов. Замаскированные позиции неприятеля удалось обнаружить с помощью беспилотника самолетного типа и квадрокоптера. В результате штурма морпехи зачистили все вражеские окопы и блиндажи. Бросив убитых и раненых, боевики отступили. Несколько сдались в плен. Нашими военными трофеями стала техника иностранного производства.

Экипаж "Ночного охотника" в Курском приграничье нанес очередной удар по скоплению украинских радикалов и бронетехники. Ми-28НМ отработал по данным, поставленным нашей разведкой. После выполнения задания летчики вернулись на площадку вылета. По докладу авианаводчика, все вражеские цели успешно поражены.

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