Мотострелки группировки войск "Центр" получили госнаграды

Церемония прошла на территории мемориального комплекса

Высокие награды получили мотострелки группировки войск "Центр", отличившиеся в ходе освобождения Донецкой народной республики.

Церемония прошла на территории мемориального комплекса Саур-Могила. За героизм, проявленный при выполнении боевых задач, военнослужащим вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" и "За спасение погибавших". Некоторые командиры взводов получили первое офицерское звание - лейтенант. А командир мотострелкового соединения отмечен грамотой Верховного главнокомандующего.

"С самого начала СВО наше подразделение занимается освобождением от захватчиков Донецкой народной республики, каждый день военнослужащие нашего подразделения освобождают все новые и новые территории. Очень приятно, что Верховный главнокомандующий и командование знают о нас, помнят, видят, как мы работаем. Победа будет за нами, враг будет разбит", - сказал он.

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