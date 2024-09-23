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Минобороны представило новых героев СВО

08:44
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Гвардии рядовой Андрей Анашкин обнаружил группу украинских радикалов

Стало известно о новых подвигах российских бойцов.

Старший лейтенант Евгений Петров с подчиненными, рискуя жизнью, расчищают от взрывоопасных предметов путь штурмовым отрядам. В ходе инженерной разведки группа Петрова попала под обстрел реактивной артиллерии ВСУ и оказалась отрезана от основных сил. Спустя сутки, наши бойцы смогли прорвать окружение и без потерь вышли в район расположения российских войск.

Гвардии рядовой Андрей Анашкин обнаружил группу украинских радикалов и, несмотря на превосходящие силы противника, вместе с сослуживцами атаковал врага. Прицельным огнем Андрей уничтожил пулеметный расчёт ВСУ. Это позволило нашим штурмовикам выбить неприятеля с занимаемых позиций.

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