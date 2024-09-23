В Подмосковье прошел традиционный Елизаветинский крестный ход.

Он посвящен великой княгине Елизавете Федоровне, известной своим милосердием и помощью воинам

Храм Спаса Нерукотворного Образа не может вместить всех желающих. Божественная литургия для прихожан и гостей со всей страны - в это воскресенье особенная. В память об августейших владельцах имения, подвижниках милосердия в Ильинском - Усово, единственной в Подмосковье императорской усадьбе, проводят День белого цветка. День благотворительности. Однако главное событие, которого ждут все присутствующие, - крестный ход.

"13-й Елизаветинский крестный ход знаменует собой торжественный переход, которая совершала августейшая семья каждую осень. Мы будем идти и благодарить Господа. Благодарить и просить о том, чтобы Господь укрепил нас. Дал нам силы. Чтобы укрепил он нашу веру, укрепил он наши знания, нашу любовь к своей Отчизне", - рассказала Анна Громова, руководитель фонда "Елизаветинско - Сергиевское просветительское общество", оно занимается изучением и популяризацией знаний о 300-летней истории императорской России.

Молитвенное шествие начинается от Храма Ильи Пророка в Ильинском. Колонна паломников, приехавших из разных регионов страны, представители духовенства идут под колокольный звон и пение псалмов. Путь неблизкий - по памятным местам, связанным с именем великой княгини. Мимо здания Родильного приюта, выстроенного великим князем Сергеем Александровичем для крестьян. Лазарета для раненых воинов русско-японской и Первой мировой.

Кульминация - переправа на другой берег Москвы-реки по понтонному мосту. Многие плывут на плотах.

В середине пути - молебен. И снова - дорога. Но несмотря на большое расстояние, на лицах - радость. И умиление, когда паломники проходят мимо Музея школы и детства. В субботу здесь открыли памятник августейшей владелице имения "Ильинское - Усово" Марии Александровне Романовой.

Открытие скульптуры благотворительнице, покровительнице Красного креста приурочено к 200-летию со дня рождения императрицы.

"Это не просто памятник матери с детьми. Это не просто памятник государыне, которая очень много сделала для народного образования. Это удивительная женщина возложила на себя миссионерские труды", - отметила Громова.

Крестный ход завершился в селе Усово общей трапезой и осмотром выставки.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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