ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шесть человек погибли в результате мощных ливней в Японии

08:55
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Дожди обрушились на полуостров Ното

Шесть человек погибли, два пропали без вести в результате мощных ливней в Японии. Дожди обрушились на полуостров Ното.

Больше всего пострадали города Вадзима и Судзу, там за двое суток выпало рекордное количество осадков - около 500 миллиметров. Реки вышли из берегов, затопив жилые дома, оползни и упавшие деревья заблокировали дороги, в изоляции оказались десятки районов. Нарушено электроснабжение, мобильная связь работает с перебоями. Спасатели трудятся в круглосуточном режиме. Власти объявили эвакуацию 130 тысяч жителей.

А в Европе устраняют последствия "наводнения века". Шторм "Борис" принес проливные дожди в Центральную и Восточную часть Старого света. Из-за схода оползней частично перекрыты дороги, людей эвакуируют на лодках и вертолетах, погибших десятки. В списке наиболее пострадавших стран - Чехия, Австрия, Италия, Венгрия и Словакия, сейчас стихия бушует в Испании. Нынешнее наводнение может привести к самым большим за последние десятилетия убыткам местных страховщиков. Общий объем заявлений на возмещение ущерба, по прогнозам, превысит 3 миллиарда евро.

В Южно-Африканской республике неожиданно выпал снег. По последним данным, жертвой переохлаждения уже стал один человек. Сразу на нескольких автомагистралях парализовано движение транспорта. Пробки растянулись на десятки километров. Гуманитарные организации приступили к оказанию экстренной помощи застрявшим в пути. Нелегко приходится и животным, которые не привыкли к таким природным аномалиям. Для устранения последствий непогоды привлечена армия. Как утверждают местные жители, такого снегопада не было в стране более 15 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Тропический шторм в Японии
Тропический шторм в Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.