На улице Фоминской загорелись хозяйственные постройки

Крупный пожар потушили во Владимире. Недалеко от жилых домов, на улице Фоминской, загорелись хозяйственные постройки.

Из-за ветра и сухой погоды огонь молниеносно охватил площадь в две с половиной тысячи квадратных метров. Существовала угроза дальнейшего распространения. На место прибыли 37 спасателей и 11 единиц техники. Уже через час пламя удалось локализовать, а затем и ликвидировать открытое горение.

Специалистам пришлось работать в условиях сильного задымления и вскрывать массивные металлические ворота, чтобы тушить огонь в гаражах. По предварительным данным, никто не пострадал.

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