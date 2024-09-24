Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Отличный день для интеллектуальной работы

Овны

Вам могут предложить инновационные способы заработка, связанные с современными технологиями. Использовать ли их – зависит от вашей компетенции.

Тельцы

Ваша интуиция сегодня на высоте, особенно в творческих делах. Впрочем, вы сможете внести креатив даже в самые скучные дела – это позволит сделать их быстрее.

Близнецы

Отправляйтесь за бытовой техникой и другими помощниками по дому. Это удачный день для того, чтобы покупать и придумывать, как облегчить домашний труд.

Раки

Представителям знака, которые хотят приобрести машину или мотоцикл, стоит обратиться за советом к друзьям, которые в этом разбираются. Их рекомендации вам здорово помогут.

Львы

Если вы считаете, что вам мало платят, постарайтесь узнать причину. Звезды показывают, что ваши доходы зависят от решения тех, кто выше вас по должности.

Девы

Перед тем как попрощаться с вашим знаком, Меркурий дарит вам отличный день для интеллектуальной работы. Ваш мозг сегодня работает превосходно.

Весы

Вы найдете решение проблем, которые не хотите афишировать. Это может быть связано с запутанными юридическими вопросами, учебой или дальними поездками.

Скорпионы

Если вы думаете о том, чтобы развивать свой аккаунт в социальных сетях или сделать ставку на личный бренд, то звезды дают вам добро. Вы самостоятельны и способны на многое!

Стрельцы

Вы придумаете, как выйти сухими из воды и избежать сложностей на работе или учебе. Возможно, в этом как-то помогут искусственный интеллект и интернет.

Козероги

У вас творческий подъем и прекрасное настроение! Это отличный день для осваивания программ и приложений, которые до этого вам плохо давались.

Водолеи

Вы можете найти покупателей для своей недвижимости или получите одобрение ипотеки. Те, кто хотел купить что-то важное для дома, найдут оригинальные варианты.

Рыбы

Вы получите письмо или сообщение, которое порадует и поднимет настроение. Вообще, вам не стоит сторониться людей сегодня, все контакты пойдут на пользу.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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