Байден не снял запрет на удары ВСУ дальнобойным оружием по России

Киев продолжает давить

Президент США Джо Байден подтвердил, что пока не принял положительное решение в отношении снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России.

На соответствующий вопрос журналистов американский президент ответил отрицательно, при этом вдаваться в подробности он не стал, сообщает "Интерфакс".

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупредил парламенты стран Запада об ответе Москвы в случае разрешения на удары по России западным оружием. Власти США и ЕС должны отдавать себе в этом отчет, заявил российский политик.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверял, что разрешение Киеву атаковать дальнобойными ракетками Россию не приведет к эскалации конфликта. По его словам, российский лидер Владимир Путин ранее неоднократно обозначал "красные линии", однако это не привело к дальнейшему обострению ситуации.

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