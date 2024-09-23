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Зеленский объяснил, почему его не заботит успех атаки на Курскую область

08:36
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Бои в российском регионе продолжаются с 6 августа

Пока рано говорить о том, является ли операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России успехом или провалом. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.
Армия России выбивает украинских боевиков из Курской области

Как заявил политик в интервью The New Yorker, он "не озабочен историческими успехами", его беспокоит только то, что "происходит здесь и сейчас".

При этом Зеленский заявил, что нападение ВСУ на Курскую область принесло "некоторые результаты", поскольку оно "показало нашим партнерам, на что мы способны". Кроме того, по утверждению украинского президента, эта атака якобы снизила нагрузку на ВСУ на Донбассе.

Ранее Зеленский призывал западных доноров "максимально усилить Украину". Политик заявил, что это помогло бы уже в этом году организовать второй саммит мира, "который сможет поставить точку в этой войне".

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что у России есть вооружения, "которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима", причем эти виды оружия находятся "в состоянии полной боевой готовности".

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