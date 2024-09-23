Беспилотники ВСУ уничтожены в небе над Россией

Атакам подверглись Белгородская и Курская области

В ночь на 23 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и четыре над территорией Курской области, передает официальный телеграм-канал Минобороны России.

Ранее Армия России нанесла удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов и цехам по производству дронов. Также за минувшие сутки средствами ПВО уничтожены шесть управляемых авиационных бомб Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS, две зенитные управляемые ракеты С-200 и 106 беспилотников противника.

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