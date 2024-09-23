Мотоблогерша Анютамини стала жертвой нападения

Неизвестный поджидал девушку возле дома

Нападение на Анютумини произошло еще 21 числа, но широкое распространение новость получила лишь сейчас. Как рассказала Анна Макаренкова (настоящее имя мотоблогерши), около половины одиннадцатого вечера она подъехала к дому, как неожиданно на нее напал молодой мужчина. Он был облачен в спортивный костюм, лицо прикрывала камуфляжная маска, а на руках были перчатки.

"Я встаю, начинаю отходить, он идет на меня, я начинаю бежать, оборачиваюсь и понимаю, что он хочет угнать мотоцикл, сел на него но не смог завести. Я возвращаюсь, начинаю спихивать его с мотоцикла. Он тянется в карман, достает баллончик и предмет похожий на нож. Он встает с мотоцикла и идет опять ко мне", - рассказала Анютамини телеграм-каналу Baza.

По словам мотоблогерши, мужчина брызгнул ей в лицо из баллончика, несколько раз ударил ногами, а затем снова попытался завести мотоцикл, но у него опять ничего не получилось. Тогда он отобрал у Анютымини телефон и скрылся.

После нападения девушка смогла с чужого телефона связаться с мамой и вызвать скорую помощь, а затем обратилась в полицию. Следователи по камерам сделали вывод, что неизвестный мужчина поджидал девушку возле дома.

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