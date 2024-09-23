ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мотоблогерша Анютамини стала жертвой нападения

08:33
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Неизвестный поджидал девушку возле дома

Нападение на Анютумини произошло еще 21 числа, но широкое распространение новость получила лишь сейчас. Как рассказала Анна Макаренкова (настоящее имя мотоблогерши), около половины одиннадцатого вечера она подъехала к дому, как неожиданно на нее напал молодой мужчина. Он был облачен в спортивный костюм, лицо прикрывала камуфляжная маска, а на руках были перчатки.

"Я встаю, начинаю отходить, он идет на меня, я начинаю бежать, оборачиваюсь и понимаю, что он хочет угнать мотоцикл, сел на него но не смог завести. Я возвращаюсь, начинаю спихивать его с мотоцикла. Он тянется в карман, достает баллончик и предмет похожий на нож. Он встает с мотоцикла и идет опять ко мне", - рассказала Анютамини телеграм-каналу Baza.

По словам мотоблогерши, мужчина брызгнул ей в лицо из баллончика, несколько раз ударил ногами, а затем снова попытался завести мотоцикл, но у него опять ничего не получилось. Тогда он отобрал у Анютымини телефон и скрылся.

После нападения девушка смогла с чужого телефона связаться с мамой и вызвать скорую помощь, а затем обратилась в полицию. Следователи по камерам сделали вывод, что неизвестный мужчина поджидал девушку возле дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Скорая
Скорая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.