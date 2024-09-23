Родители детей, погибших от отравления в Красноярском крае, пришли в сознание

Их допросят

Отец и мать детей, который скончались в Красноярском крае в результате отравления во время семейного ужина, очнулись. Об этом в понедельник, 23 сентября, рассказали в региональном управлении следственного комитета России.

Поскольку родители умерших детей пришли в состояние стабильное, близкое к удовлетворительному, следователи отправились в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи для проведения допросов.

Уже допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи. Следователями изъяты видеозаписи с камер наблюдения в продуктовом магазине, назначен ряд судебных экспертиз, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что умер четвертый ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом в Красноярском крае. Дети ели пельмени из магазина, однако другие покупатели этой продукции остались здоровы. Следователи предполагают, что ядовитое вещество попало в еду при ее приготовлении дома.

Тем временем уголовное дело об отравлении было возбуждено в Кабардино-Балкарии — там пострадали не менее 200 человек. По предварительным данным, жители города Баксан отравились некачественной водопроводной водой.

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