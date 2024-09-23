Россия предлагала поправки к документу

Генеральная ассамблея ООН 22 сентября приняла ключевой документ Саммита будущего — Пакт будущего", несмотря на возражение некоторых государств, в том числе России.

В документе говорится о запланированной реформе Совета безопасности ООН, необходимости защищать гражданских в вооруженных конфликтах, придерживаться обязательств по разоружению.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин, который представлял Москву на этом заседании Генассамблеи, указывал, что координаторы подготовки текста с самого начала включали в него то, что им диктовали страны Запада.

Из-за претензий к тексту Россия предложила отложить его принятие и продолжить переговоры, однако эту инициативу проигнорировали, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле назвали заседание Генеральной Ассамблеи ООН в США не лучшим направлением для поездок президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон не лучшим образом выполняет свои обязательства как штаб-квартиры всемирной организации.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Соединенные Штаты и их союзники постоянно нарушают ключевой принцип устава ООН — суверенное равенство государства. Страны Запада никого не считали и не считают за равных себе, подчеркнул политик.

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