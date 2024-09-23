ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генассамблея ООН приняла Пакт будущего вопреки возражениям России

09:07
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Россия предлагала поправки к документу

Генеральная ассамблея ООН 22 сентября приняла ключевой документ Саммита будущего — Пакт будущего", несмотря на возражение некоторых государств, в том числе России.
Москва направит в ООН антифашистскую резолюцию

В документе говорится о запланированной реформе Совета безопасности ООН, необходимости защищать гражданских в вооруженных конфликтах, придерживаться обязательств по разоружению.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин, который представлял Москву на этом заседании Генассамблеи, указывал, что координаторы подготовки текста с самого начала включали в него то, что им диктовали страны Запада.

Из-за претензий к тексту Россия предложила отложить его принятие и продолжить переговоры, однако эту инициативу проигнорировали, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле назвали заседание Генеральной Ассамблеи ООН в США не лучшим направлением для поездок президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон не лучшим образом выполняет свои обязательства как штаб-квартиры всемирной организации.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Соединенные Штаты и их союзники постоянно нарушают ключевой принцип устава ООН — суверенное равенство государства. Страны Запада никого не считали и не считают за равных себе, подчеркнул политик.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Генассамблея ООН
Генассамблея ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.