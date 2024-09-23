Парализованную Елену Кондулайнен увезли в больницу

Четыре года назад актрису сразил инсульт

Сообщается, что у 66-летней Елены Кондулайнен парализовало правую часть тела, были сложности с ходьбой, нарушены память и речь — актриса с трудом могла говорить. Кроме того, ее постоянно беспокоили слабость и головокружение. Кондулайнен попала в психоневрологическое отделение, провела там 44 дня и недавно выписалась, передает телеграм-канал Mash.

Полтора месяца врачи поднимали актрису на ноги: терапия, тренажеры, массажи, процедуры. Процесс осложнялся из-за перенесенного Еленой Кондулайнен перелома в начале года, но усилия докторов дали результат — актриса стала увереннее ходить, улучшились устойчивость и координация, она снова смогла двигать пальцами правой руки. Елену выписали из стационара, ее будут наблюдать невролог и логопед.

Напомним, в марте этого года Кондулайнен упала с лестницы в Египте и сломала берцовую кость. Ей провели операцию под общим наркозом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram