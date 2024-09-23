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Буланова выплачивает кредит и экономит на одежде и такси

09:26
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Певица дала откровенное интервью

Татьяна Буланова стала новой героиней шоу "Манс-баланс — месячные траты человека, закрывающие хотелки и потребности" с продюсером Георгием Иващенко. Популярная певица дала понять, что не расточительна и тратит деньги только по серьезным поводам. Так, артистка призналась, что у нее нет личного автомобиля, зато машины есть у мужа и старшего сына. Убирается дома Буланова сама. Но вызывает специальную службу, если дома уж слишком намусорено, что происходит крайне редко.

"Штрафы плачу сразу, кредит выплачиваю постепенно — примерно 45 тысяч в месяц", - сообщила певица.

В отличие от Филиппа Киркорова, Татьяна Буланова экономит на концертных нарядах. Она не видит смысла переплачивать за них. Артистка объяснила:

"У меня песен много, надо под каждую переодеваться. Соответственно, под каждый песенный блок стараюсь придумать что-то. Можно приобрести красивое эффектное платье за цену до десяти тысяч рублей. Тут большой разброс. Не стоит думать, что концертный костюм может быть дорогим".

Буланова отметила, что запись песен в студии стала дешевле, чем в 90-ых. А еще артистка рассказала, что может взять в долг, причем делает это нередко, но затем отрабатывает и возвращает деньги. Много уходит на оплату такси, призналась Татьяна, однако ездит она "экономом" и не видит в этом ничего предосудительного. В среднем певица тратит по 500 рублей.

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