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Против вандала, разгромившего могилу Маслякова, возбудили уголовное дело

09:39
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Вандалу может грозить арест или исправительные работы

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом в понедельник, 23 сентября, рассказали в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник ТАСС, уголовное дело возбуждено по статье 244 УК России "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Заявление в полицию подали администрация кладбища и семья Маслякова.

К настоящему времени крест на могиле Александра Маслякова восстановлен, администрацией кладбища предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасности.

 

Тем временем молодого человека, который разгромил могилу телеведущего, отправили в психиатрическую больницу — там его проверят на вменяемость. Не исключено, что у вандала имеется психическое расстройство. По данным Telegram-канала SHOT, когда 19-летний москвич Кирилл К. находился на кладбище и к нему подошли полицейские, он не мог связать двух слов и странно себя вел.

По информации Telegram-канала Mash, когда вандал бесчинствовал на могиле Маслякова, прохожие пытались его утихомирить, однако тщетно. Кирилл попытался скрыться с места преступления на самокате, однако его задержала охрана и передала правоохранителям.

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Могила Александра Маслякова
Могила Александра Маслякова
Александр Масляков
Александр Масляков
Александр Масляков
Александр Масляков
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