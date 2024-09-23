Путин рассказал о роли энергетики в новых реалиях

Президент обратился к участникам и гостям Российской энергетической недели

В новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в понедельник, 23 сентября.

Российский лидер обратился к участникам и гостям VII Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), подчеркнув, что взаимодействие в энергетике должно также способствовать решению приоритетных социальных задач и повышению качества жизни людей.

На полях РЭН пройдет встреча министров энергетики стран БРИКС, которая станет одним из ключевых мероприятий года председательства России в этом объединении, рассказал Путин.

Главам профильных ведомств предстоит согласовать общие для государств БРИКС принципы справедливого энергетического перехода, а также наметить пути для упрочения роли объединения в глобальном энергетическом диалоге, цитирует президента России пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия должна гарантировать себе надежное снабжение доступным топливом и сырьем. Важную роль в этом играет Дальний Восток с перспективами добычи титана, лития, редкоземельных металлов и других ресурсов.

При этом глава государства связал проблемы в энергоснабжении ряда регионов России с майнингом криптовалют. Как заявил Путин на совещании с кабмином по экономическим вопросам, этот вопрос "чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков".

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