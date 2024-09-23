Собянин: В рамках технологических конкурсов проведены 593 пилотных тестирования

В Москве с 2020 года реализуется проект "Технологические конкурсы"

Москва энергично содействует кооперации перспективных стартапов и крупных бизнес-заказчиков, заинтересованных во внедрении передовых технологий. Об этом в понедельник, 23 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

В этих целях мы используем множество инструментов, в том числе в 2020 году дали старт проекту "Технологические конкурсы", который помогает в установлении взаимовыгодных контактов. Крупные компании, госкорпорации и столичные департаменты составляют технические задания на разработку перспективной продукции, а городское Агентство инноваций Москвы собирает заявки от стартапов и технологических компаний, готовых предложить передовое решение.

В столице состоялось уже 32 технологических конкурса.

Каждый из них проходит по определенному тематическому треку и длится около двух месяцев. Вначале эксперты и представители компаний-заказчиков выбирают 30 заинтересовавших их стартапов, предложивших наиболее эффективные решения. Затем в течение месяца стартапы участвуют в питч-сессиях и встречах с партнерами, где рассказывают о своей технологии и ее возможностях. В финал обычно выходит около 15 компаний, которые заключают договоры с партнерами об апробации и внедрении своих изобретений. Принять участие в конкурсах могут любые российские компании. Из 921 стартапа, присоединившегося к проекту с 2020 года, более 60% работают в Москве.

По итогам конкурсов провели уже 593 пилотных тестирования, а затем внедрили более половины решений.

Так, на большинстве вокзалов Москвы установили навигационные платформы российской компании "Индорс навигейшн", которая участвовала в технологическом конкурсе "Ассистивные технологии" 2023 года. Запрос на инновационное оборудование, обеспечивающее простую и эффективную навигацию пассажиров, в том числе и маломобильных, в пределах железнодорожных вокзалов, поступил от компании "РЖД". Она является одним из постоянных партнеров проекта "Технологические конкурсы". Навигационный сервис позволяет пассажирам рассчитать оптимальный маршрут до нужной платформы с учетом всех необходимых дел. При необходимости можно проложить маршрут для слабовидящих людей, чтобы на пути следования у них не было ступенек или других препятствий. Сейчас сервис внедряется на вокзалах других регионов России.

На площадках ОАО "РЖД" и компании "Кузбассразрезуголь" внедрена система высокоточного спутникового позиционирования "ГЛОНАСС/GPS" сантиметровой точности компании "Ориент системс".

В 2023 году предприятие стало участником технологического конкурса "Беспилотники". Департамент строительства города Москвы был заинтересован в технологиях цифровизации объектов, которые делают процесс их возведения более быстрым, качественным и безопасным. По результатам конкурса "Строительные технологии" победителем стало инновационное решение BRIO MRS компании "Брио МРС". Это устройство с технологиями дополненной и смешанной реальности для визуализации цифровых объектов, так называемых BIM-моделей, и встраивания их в физическое пространство. Технология позволяет оперативно, в режиме реального времени наблюдать за ходом строительства, вносить необходимые коррективы и делать точные прогнозы окончания работ. Сейчас создается механизм ее использования строительными компаниями города.

Еще один участник технологического конкурса — компания "Лаборатория новых продуктов".

Ее система роботизированного мониторинга строительства "Робостройка" прошла испытание в государственной корпорации "Росатом", которая искала эффективные решения для мониторинга строительных и производственных процессов. "Робостройка" предназначена для высокоточного мониторинга строительных проектов: сплошного геодезического контроля, отслеживания динамики производства работ, цифрового документирования. Мониторинг осуществляется благодаря автономным роботизированным программно-аппаратным комплексам собственной разработки, в частности с помощью роботов-собак нового поколения.

На площадке ОАО "РЖД" готовится к тестированию в полевых условиях уникальная разработка Virsign с элементами дополненной реальности компании "Вирсайн инновации". Она позволяет удаленно управлять системой строительных кранов.

На 2024 год у нас запланировано шесть тематических конкурсов: "Строительные технологии", "5G. Умный город", "Медиаоборудование", "Авиатех", "Роботизация" и "Коммунальные технологии". Первые три из них уже успешно завершены. Для участия в конкурсе "Авиатех" Агентство инноваций Москвы на днях завершило прием документов — подано 180 заявок. Еще один конкурс, "Роботизация", открыл прием заявок, а конкурс "Коммунальные технологии" начнется в ближайшее время.

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