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Новости СВО: морпехи выбили националистов из укрепрайона

11:39
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

К наступлению тщательно готовились

Экипажи вертолетов армейской авиации на Ми-28 работают по позициям ВСУ в приграничных районах Курской области. Разведка подтверждает: все цели поражены. Морские пехотинцы группировки "Север" выбили националистов из укрепрайона.

К наступлению морпехи тщательно готовились. Разведку в лесополосе пришлось провести боем. При этом противник раскрыл себя и выдал все огневые точки. Не обошлось и без военной хитрости. Часть националистов сдалась в плен, некоторые бежали, бросая технику и вооружение, преимущественно иностранного производства.

Занятие этого укрепрайона позволило нашим войскам продвинуться на несколько километров. Артиллеристы наносят удары по скоплениям живой силы и техники в Харьковской области, откуда идут обстрелы нашей территории.

Ярослав Якимкин, начальник пресс-центра группировки "Север": "Подразделения группировки на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Противник потерял до 160 военнослужащих, БМП, два автомобиля 152-миллиметровое орудие Д-20 и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30".

Экипажи РСЗО "Град" "Южной" группировки войск нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на донецком направлении. Также активно работает ствольная артиллерия.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг": "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-миллиметровая САУ "Арчер", гаубицы FH-70 и четыре М-777, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б". Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 560 военнослужащих. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, два склада боеприпасов, четыре пункта управления БПЛА".

Мотострелковые подразделения группировки "Запад" при поддержке артиллерии за сутки захватили 48 опорных пунктов противника. Уничтожены более 400 боевиков и 25 единиц вооружения. 

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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