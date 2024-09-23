Уже посетил завод по производству боеприпасов

Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Во время своего выступления в Нью-Йорке политик представит всему миру свой так называемый "План победы", который сводится к очередному выпрашиванию финансирования и военной техники. Что и подтвердил своими действиями глава киевской хунты. В первый же день своего визита Зеленский посетил завод по производству боеприпасов и попросил больше снарядов.

Подробности - в репортаже Лилии Акиньшиной.

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