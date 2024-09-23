Они побили рекорд по продолжительности одной миссии

В понедельник на Землю возвращаются российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. Сейчас пилотируемый корабль "Союз МС-25" отстыковывается от Международной космической станции.

Космонавты побили рекорд по продолжительности одной миссии: на МКС они провели чуть больше года, свыше 374 суток. За время полета члены экипажа выполнили множество научных экспериментов и исследований.

Переходные люки закрылись рано утром. К 15 часам по московскому времени спускаемый аппарат должен приземлиться юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

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