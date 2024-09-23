Благотворительный прием Российского еврейского конгресса состоялся в Москве

Центральным событием стало награждение

В Москве состоялся главный благотворительный прием Российского еврейского конгресса. По традиции, он приурочен к наступлению нового года по иудейскому календарю.

Накануне на площадке Третьяковской галереи собрались известные представители науки, культуры, шоу-бизнеса. Всего около 300 гостей. Для них представили спектакль-посвящение всемирно известному художнику Марку Шагалу.

Центральным событием приема стало награждение премией Российского еврейского конгресса. Ее присуждают людям, чья деятельность оказала наибольшее влияние на мир.

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