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Благотворительный прием Российского еврейского конгресса состоялся в Москве

11:54
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Центральным событием стало награждение

В Москве состоялся главный благотворительный прием Российского еврейского конгресса. По традиции, он приурочен к наступлению нового года по иудейскому календарю.

Накануне на площадке Третьяковской галереи собрались известные представители науки, культуры, шоу-бизнеса. Всего около 300 гостей. Для них представили спектакль-посвящение всемирно известному художнику Марку Шагалу.

Центральным событием приема стало награждение премией Российского еврейского конгресса. Ее присуждают людям, чья деятельность оказала наибольшее влияние на мир.

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Благотворительный прием Российского еврейского конгресса
Благотворительный прием Российского еврейского конгресса
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