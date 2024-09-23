Только за утро зафиксировано более 80 атак

Армия Израиля наносит массированные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. Под огнем авиации - юг и восток страны.

Только за утро зафиксировано более 80 атак. По предварительным данным, погиб мирный житель, еще шестеро ранены. Как сообщают израильские СМИ, удары нанесены вблизи жилых домов, поскольку там расположены ракетные установки. Вместе с тем ЦАХАЛ призвала граждан держаться подальше от объектов "Хезболлы" ради собственной безопасности.

Сообщения об израильских обстрелах приходят и из сектора Газа. Погибли по меньшей мере пять человек. Один из ударов пришелся по зданию школы. Там, по данным разведки, находился командный пункт палестинского движения ХАМАС.

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