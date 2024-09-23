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Собянин рассказал о созданном в Москве методе диагностики инсульта у детей

10:13
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Медики разработали и запатентовали эффективный метод

Придумали такой способ врачи Морозовской больницы. Специалисты отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии разработали так называемый "пузырьковый тест", который позволяет проводить исследование и у малышей.

Это разновидность эхокардиографии, которая проводится с использованием УЗИ. Процедура помогает обнаружить отверстия между камерами сердца. Для тестирования надо делать особые дыхательные движения, поэтому раньше его проводили только со взрослыми. Однако теперь этот метод подходит и для детей.

Медики вводят тестовый раствор, искусственно повышают давление в сердце и с помощью ультразвука определяют попадание в него микропузырьков. Такое исследование дает возможность предотвратить серьезное заболевание в будущем, отмечает мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее эксперт назвал самые полезные продукты для сердца. Это это гранаты, бананы, помидоры, тыква, грецкие орехи и овсянка. Кроме того нужно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, соблюдать психогигиену, быть физически и социально активным и, конечно, правильно питаться.

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