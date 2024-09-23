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В Кабардино-Балкарии разоблачили экстремистское сообщество

10:23
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Задержаны 15 религиозных экстремистов

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет в понедельник, 23 сентября, объявили о пресечении деятельности экстремистского сообщества в Кабардино-Балкарии.
ФСБ пресекла деятельность женской террористической ячейки в Татарстане

Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ, задержаны 15 человек, в том числе организатор радикальной группы. Они причастны к распространению радикальной идеологии, основанной на отрицании традиционных норм ислама и законов Российской Федерации, а также к насильственным акциям по мотивам религиозной ненависти.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко уточнила, что среди задержанных — организатор группы Резуан Кангезов. По его приказам члены сообщества подвергали физическому насилию и психологическому воздействию лиц, поведение которых не соответствовало радикальной экстремистской идеологии группировки.

Ранее спецслужбы пресекли в Татарстане деятельность женской террористической ячейки. Жителей России вербовали на собраниях, которые проводили сторонницы законспирированной террористической организации.

Также сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР за передачу Украине разведданных для нанесения ракетных ударов по территории республики. Мужчина собирал и передавал Украине данные о российской армии.

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