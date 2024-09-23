Татьяна Бакальчук отказалась от фамилии

Владелица Wildberries выступила с заявлением

Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию. Об этом она рассказала в своем официальном телеграм-канале, который, кстати, теперь называется на "Татьяна Бакальчук", а "Татьяна Ким".

"Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким", - коротко сообщила владелица "ягодок".

Ранее в офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" произошла перестрелка. Два человека погибли, семеро пострадали. Были задержаны десять человек, в том числе и муж Татьяны Владислав Бакальчук. Впрочем, потом его отпустили.

Затем он в своем телеграм-канале выразил глубокое сожаление, что "попытка мирного разрешения ситуации" и встречи с бывшей женой Татьяной Бакальчук "превратилась в трагедию из-за провокации". Он заверил, что приехал в офис с "благими намерениями" для урегулирования вопросов и действовал исключительно в рамках законодательства. В конце Бакальчук отметил, что продолжит "бороться за справедливость" и выразил благодарность всем, кто его поддерживал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram