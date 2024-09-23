ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Татьяна Бакальчук отказалась от фамилии

10:19
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Владелица Wildberries выступила с заявлением

Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию. Об этом она рассказала в своем официальном телеграм-канале, который, кстати, теперь называется на "Татьяна Бакальчук", а "Татьяна Ким".

"Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким", - коротко сообщила владелица "ягодок".

Ранее в офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" произошла перестрелка. Два человека погибли, семеро пострадали. Были задержаны десять человек, в том числе и муж Татьяны Владислав Бакальчук. Впрочем, потом его отпустили.

Затем он в своем телеграм-канале выразил глубокое сожаление, что "попытка мирного разрешения ситуации" и встречи с бывшей женой Татьяной Бакальчук "превратилась в трагедию из-за провокации". Он заверил, что приехал в офис с "благими намерениями" для урегулирования вопросов и действовал исключительно в рамках законодательства. В конце Бакальчук отметил, что продолжит "бороться за справедливость" и выразил благодарность всем, кто его поддерживал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.