Появилась версия, чем отравилась семья в Красноярском крае

Обстоятельства ЧП выясняют следователи

Средство от насекомых могло стать причиной отравления целой семьи в Красной Сопке Красноярского края. Об этом в понедельник, 23 сентября, рассказали осведомленные источники.

Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, в доме отравившейся семьи обнаружили пакетик с этим средством. Не исключено, что его по ошибке добавили в кастрюлю при варке пельменей, которыми поужинали члены семьи.

На допросе мать семейства рассказала, что за ужином она с мужем ела курицу с картошкой, а дети — пельмени, купленные в местном магазине. Посторонних веществ во время приготовления блюд женщина, по ее словам, не использовала, приправа добавлялась только при приготовлении курицы.

При этом в региональном главке Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии рассказали ТАСС, что из дома отравившейся семьи забрали лекарства и химикаты — их отправят на экспертизу. Следователи также взяли смывы со всех тарелок, которые были в доме, и забрали остатки жидкости, в которой варились пельмени.

От отравления веществом, установить которое пока не удалось, скончались четверо детей. Выжили родители, причем мать беременна пятым ребенком. Взрослые очнулись, их допрашивают следователи.

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